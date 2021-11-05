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Sofranızda zehirli yiyecekler olabilir! Meyve ve sebzelerdeki ilaç artıklarıyla etkin mücadele yolları...

05.11.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarladan sofraya gelene kadar pek çok işlemden geçen sebze ve meyvelerin temizliği büyük önem taşır çünkü sebze ve meyveler size ulaşıncaya dek böceklere, tarım ilaçlarına ve diğer insanlara temas eder. Bu yüzden sebze ve meyveleri özenli temizlemek sağlık açısından son derece mühim. Peki sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç artıklarını temizleme yolları nelerdir? İşte detaylar...

Sofranızda zehirli yiyecekler olabilir! Meyve ve sebzelerdeki ilaç artıklarıyla etkin mücadele yolları...

Sebze ve meyvelerdeki gizli zehir olarak adlandırılabilecek tarım ilaçları, etkili temizlenmediği taktirde sağlık sorunlarına yol açabilir. Sebzeleri ve meyveleri temizlemekten kastedilen sadece silmek ya da sudan geçirmek değil. Meyve ve sebzeleri bol su ile ovarak temizlemek ilaç artıklarından kurtulmanın altın kuralı. Şimdi gelin, daha da etkili temizleme yöntemlerine birlikte göz atalım!

SİRKELİ SU MU? KARBONATLI SU MU?

  • Genel kanının aksine meyve ve sebzeleri karbonatlı ya da sirkeli suda bekletmek bir işe yaramıyor.

  • Sirkeli sular ortamı daha da asidik yapacağı için meyve ve sebzenizin içeriğini bozabilir.

MEYVE VE SEBZELER NASIL TEMİZLENMELİ?

  • Öncelikle hijyen açısından sebze ve meyveleri yıkamadan ellerinizi su ve sabun ile yıkamalısınız.

  • Meyve ve sebzeleri silerek temizlemek tek başına yeterli bir yöntem değil. Dolayısıyla sebze ve meyveler yıkanarak temizlenmeli.

  • Sebze ve meyveleri akan su altında 4-5 dakika ovun.

  • Ovma işleminden sonra su ile durulayarak yıkama işlemini tamamlayabilirsiniz.

  • Yıkadığınız sebze ve meyveleri kağıt havlu ile kurutabilirsiniz. Islak kalan sebze ve meyvelerde bakteri üreyebilir.

  • Kalın kabuklu meyve ve sebzeleri yıkarken fırça yardımı ile daha rahat temizleyebilirsiniz.

  • Kavun, karpuz ve nar gibi kalın kabuklu meyvelerin dış kısmını yıkamazsanız, bıçağın yüzü meyvenin iç kısmı ile temas edebilir ve bakteriler bulaşabilir.

İLAÇ ARTIKLARINDAN KURTULMAK MÜMKÜN!

  • Meyve ve sebzelerdeki ilaç artıklarından kurtulmak zor ama imkansız değil.

  • Yapabiliyorsanız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden organik ürünler almaya özen gösterin.

  • Uygun şekilde yıkama işlemi yaptıktan sonra meyve ve sebzelerin kabuklarını soyarak ilaç artıklarından kurtulabilirsiniz.

  • Yıkama işlemini soğuk su ile yapmak ilaç artıklarını temizlemekte daha etkili bir yöntem olabilir.
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