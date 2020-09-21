Sofranızdan eksik etmeyin! Bol bol lahana ve sarımsak tüketin

Bu yıl koronavirüs döneminde hastalıklardan korunmak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak ve metabolizmamızı canlandırmak her zamankinden daha önem taşıyor. Biruni Üniversitesisi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, sonbahar aylarında metabolizmamızı canlandıracak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecek önerilerde bulundu.

KAHVALTI ÖĞÜNÜNÜ ATLAMAYIN

Günün ilk enerji deposu kahvaltıdır. Kahvaltıda protein, yağ ve karbonhidrat dengesi sağlandığı zaman kan şekeri dengeleniyor, metabolik hız artıyor. Aynı zamanda kahvaltı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekliyor.

KIRMIZI ORMAN MEYVELERİYLE DETOKS YAPIN

Sonbaharda görülen yorgunluk, halsizlik için sonbahar mevsimi ile sofralarımızda yer bulan bol posalı, vitamin, mineral deposu sebze ve meyvelerle vücudunuzu toksinlerden arınmasını sağlayan detoks yapabilirsiniz. Bunun için kırmızı orman meyveleri ( yaban mersini, böğürtlen, kızılcık, karadut, ahududu, kurt üzümü) ve narenciyeyi ( portakal, mandalina, greyfurt, limon, turunç) mevsiminde düzenli yiyin.

MEYVEYİ KAHVALTIDA VE ARA ÖĞÜNLERDE TÜKETİN

Meyveler içerdikleri antioksidanlar ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendiren ve metabolizma hızını artıran en önemli besinlerdir. Ancak meyveyi kontrollü ve doğru zamanda tüketmek gerekir. Meyve genellikle sabah ya da öğle saatlerinde tüketilmelidir. Uyku saatine yakın insülin direncini tetikleyecek besinler, gece yağ yakımı yavaşlatır ve melatonin hormonunun salgılanmasını engeller.