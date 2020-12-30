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Soğan kürü evinizden doktoru uzak tutuyor! Kansere kalkan da oluyor, akıntıyı da önlüyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Soğan kürü evinizden doktoru uzak tutuyor! Kansere kalkan da oluyor, akıntıyı da önlüyor

Her yemeğin baş kahramanı olan soğan, kuşkusuz düşündüğünüzden daha fazla faydalar sağlıyor. Bu yararlı makalede soğan kürünün farklı kullanım alanlarını görecek, sayısız faydalarını öğreneceksiniz.

Soğan kürü, hastalıkla savaşmaya yardımcı olmaktan size parlak bir ten rengi verebilecek özelliklere kadar her şeyi yaptığı bilinen güçlü bileşiklerle doludur. Bugün bu faydalara yenilerini ekledik ama gelin önce soğan kürü tarifine bir bakalım.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

2 adet yemeklerde kullandığımız kuru soğanı kabukları ve köküyle beraber dörde bölün. 3 bardak suyu bir tencereye boşaltın içine soğanları ekleyin. Orta ısıda kaynamaya bırakın. Kaynayan soğan kürünü ılık olana dek bekletin. İşte soğan kürünün hazırlanması bu kadar kolay.

SOĞAN KÜRÜ FAYDALARI NELERDİR?

Soğan kürünün çeşitli sağlık yararları vardır. Sizin için 9 faydayı bir araya getirdik.

ALERJENLERE KARŞI KORUMA

Soğan kürü, alerjik reaksiyonları ve astım gibi kronik iltihaplı durumları tedavi etmek için etkili olan quercetin adlı güçlü bir antioksidan içerir. Quercetin, hücre hasarına yol açan serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olur ve ayrıca vücuttaki histamin salgılayan hücreyi güçlendirir. Soğan, kalp hastalıklarının nedeni olan atardamarlarda plak oluşumunu azaltır.

KULAK AĞRISINA İYİ GELİR

Soğan kürünün etkilenen kulağa uygulanması kulak ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur. Enfeksiyonu önleyen antibakteriyel özelliklere sahiptir. Tinnitusu rahatlatır. Ağrıyı anında dindirir. Uygulamadan önce çiğ soğan suyu az zeytinyağı ile kullanılmalıdır.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR

Soğan kürünün faydalarınından biri de, bronşit ve solunum rahatsızlıklarını tedavi eden iltihap önleyici özelliklere sahip olmasıdır. Flavonoid, protein kinaz ve histaminin işlevlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İnatçı mukozayı gevşetip çıkaran ve ayrıca yeni mukoza oluşumunu engelleyen balgam söktürücü özelliklere sahiptir.

CİLDİ BESLER

Soğan suyu, cilt dokularındaki optimal kan dolaşımını artırarak, lekeleri ve toksinleri oluşturan enfeksiyonlardan arındırır. Çiğ soğan yaraları, çıbanları ve çeşitli cilt iltihaplarını tedavi eder. Soğan, cildi besleyici besinler sağlamaya yardımcı olan A, E, C ve quercetin vitaminlerine sahiptir. Bu aynı zamanda UV ışınlarının etkilerini azaltır ve erken yaşlanmayı da önler.

ANTİSEPTİK

Soğan kürü, E.coli, salmonella gibi enfeksiyonları ve sistit gibi idrar yolu enfeksiyonlarını önler.

OSTEOPOROZ

Kemik sağlığını korumak için gerekli olan ve osteoporozu önleyen büyük miktarda kalsiyuma sahiptir.

KANSERE KARŞI KALKAN

Soğan, kanseri önlemeye yardımcı olan anti-kanserojen bir özelliğe sahiptir. Günlük soğan suyu alımı kanser riskini azaltır.

DİYABET

Soğanda krom varlığı şeker hastalarının insülin seviyelerini düşürür. Aynı zamanda glikoz toleransını da arttırır.

VAJİNAL AKINTI

Soğan kürü, polikistik over sendromunun yanı sıra kadınlarda çikolata kisti (endometriosis), myom, adet düzensizliği sorunlarının da birebir yararlı olmaktadır. Aynı zamanda menopoz şikayetlerini de azaltan soğan kürü, vajinal akıntıyı da durdurmakta olup kadınların sıklıkla yaşadığı bu ciddi sorunların en mükemmel çözümüdür.

SOĞAN KÜRÜ HAMİLE KALMAYA YARDIMCI OLUR MU?

Birçok anne adayı hamile kalmaya yardımcı olması nedeniyle soğan kürünün nasıl kullanılması gerektiğini merak ediyor. Soğan kürünün faydalı olabilmesi için aşamalarına çok dikkat edilmesi gerekir. Bunun için alt ayda bir 15 gün soğan kürü kullanmanız gerekmektedir. Öğlen ve akşam yemeklerinden 10'ar dakika önce bir bardak ılık olarak içmelisiniz ve bu tarifi mutlaka günlük olarak hazırlamalısınız.

Bununla birlikte mutlaka kabuğu kahverengi olan yani yemeklerde sıklıkla tercih ettiğimiz soğanları kullanın.

SOĞAN KÜRÜ ZARARLARI NELERDİR?

Soğan kürünün aşırı tüketimi mide tahrişine neden olur. Bu yüzden yeterli miktarda tüketilmelidir. Bazıları kusma ve mide bulantısı yaşayabilir. Bazıları çiğ soğan kürü uygulamasıyla ciltte tahriş yaşayabilir, bu nedenle uygulamadan önce küçük bir alanda test yapılmalıdır.
Bu konuda yeterince araştırma yapılmadığı için hamile ve emziren kadınların sınırlı miktarda soğan kürü tüketmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışın.
Soğan kürü kan şekerini düşürebilir. Zaten şeker hastalığı ilaçları kullanıyorsanız, soğan kürü kan şekeri seviyenizi çok fazla düşürebilir. Lütfen doktorunuza danışın dozu buna göre ayarlayabilirler.
Soğan kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabileceğinden kanama riskini artırabilir. Kanama bozukluğunuz varsa soğan kürü tüketmeyin.
Hazımsızlık sorununuz varsa, durumu kötüleştirebileceği için soğan kürüne karşı dikkatli olun. Ayrıca asit reflüyü tetikleyebilir.

SOĞAN KÜRÜ İLE SAÇ UZATMANIN YOLLARI

Soğan kürü, özellikle saç dökülmesi için saç sağlığı için bilinen bir ev çaresi. Onlarca yıldır evde tedavi olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlarda soğan suyu saç dökülmesinde etkili olabilir. Ayrıca saçınıza gerekli olan parlaklığı sağlar.
Bilim, soğan kürünün saç dökülmesine yardımcı olabileceği birçok yol olduğunu gösteriyor. Soğan vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir besin öğesi olan kükürt bakımından yüksektir.
Kükürt, proteinin bileşenleri olan amino asitlerde bulunur. Saçlaro uzatmak için proteinler ve özellikle sülfür açısından zengin olduğu bilinen keratin gereklidir.
Saça ve saç derisine uygulandığında soğan kürü, güçlü ve kalın saçları desteklemek için ekstra kükürt sağlayabilir, böylece saç dökülmesini önler ve saç uzamasını teşvik eder.
Soğandan elde edilen kükürt de kolajen üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Kolajen ise sağlıklı cilt hücrelerinin üretimine ve saç uzamasına yardımcı olur.
Ayrıca soğanın dolaşımı artırabileceğine inanılıyor. Saça ve saç derisine soğan suyu sürmek saç köklerine giden kan akışını artırabilir ve bu da saç uzamasını iyileştirir.

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