Soğanlı Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Vadisi'nde, 19-20 Kasım'da Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, organizasyonda yarışmacıların engel atlama, yokuş tırmanma ve kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda mücadele edeceğini aktardı.

Şampiyonaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilhisar Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Spor Toto, Asperox ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun destek vereceğini vurgulayan Büyükkılıç, etkinliklerle Soğanlı bölgesinin tanıtımının amaçlandığını belirtti.

