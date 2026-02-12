KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları

Kış aylarında etkisini artıran soğuk ve kuru hava, yalnızca üşütmekle kalmıyor; cildin doğal savunma mekanizmasını da zayıflatıyor. Uzm. Dr. Aygün Talibova, düşük nem oranı ve soğuk hava koşullarının cilt bariyerini bozarak kuruluk, gerginlik, pullanma ve kaşıntı gibi sorunlara yol açtığını belirtti.

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları

Soğuk havada damarların büzüşmesinin cildin kendini onarma hızını da düşürdüğünü söyleyen Uzm. Dr. Aygün Talibova, bu nedenle kış aylarında cildin daha geç iyileştiğini, çatlak ve tahrişlerin daha kolay oluştuğunu dile getirdi.

Özellikle atopik dermatit, seboreik dermatit, rozase (gül hastalığı) ve ürtiker (kurdeşen) gibi cilt hastalığı olan kişilerin soğuk havadan daha fazla etkilendiğini belirten Uzm. Dr. Talibova, sık el yıkayanlarda ve ileri yaştaki bireylerde de bu etkilerin daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları 1

"CİLDİN DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Uzm. Dr. Talibova, "Soğuk hava koşullarında cildin düzenli olarak nemlendirilmesi büyük önem taşıyor. Nazik temizleyiciler kullanmak, çok sıcak veya çok soğuk suyla temastan kaçınmak ve düzenli olarak bariyer onarıcı nemlendiriciler uygulamak cildi soğuk havanın olumsuz etkilerinden koruyor. Dudakların da düzenli olarak bariyer oluşturucu ürünlerle korunması gerekiyor" dedi.

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları 2

"KIŞ AYLARINDA CİLT BARİYERİNİ GÜÇLENDİRMEK MÜMKÜN"

Soğuk hava koşullarında cilt bakımının temel amacının bariyeri onarmak ve güçlendirmek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Talibova, kış aylarında nazik ve kokusuz temizleyicilerin tercih edilmesi, çok sıcak veya çok soğuk suyla temastan kaçınılması ve düzenli olarak bariyer onarıcı nemlendiricilerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları 3

Dudakların bariyer oluşturucu ürünlerle korunmasının önemine değinen Uzm. Dr. Talibova, duş ve yüz yıkama sırasında ılık su kullanılmasının ve deriyi tahriş edebilecek sert keseleme işlemlerinden kaçınılmasının da cilt sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Duş sonrası ilk dakikalarda nemlendirici uygulanmasının cildin nem dengesini korumaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Soğuk havanın yalnızca dış ortamda değil, iç mekanlarda da cilt sağlığını etkilediğini ifade eden Uzm. Dr. Talibova, kalorifer ve şömine gibi ısıtıcıların ortam nemini düşürerek kuru ısı oluşturduğunu ve bunun cildin su kaybını artırdığını söyledi.

İç mekanlarda aşırı ısıtma yerine uygun kıyafetlerin tercih edilmesi ve ortamın nemlendirilmesinin cilt bariyerinin korunmasına katkı sağladığını belirten Uzm. Dr. Talibova, özellikle gece kullanılan filtreli, soğuk buharlı nemlendiricilerin cilt kuruluğunu azaltmaya ve bariyer hasarını önlemeye yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları 4

KIŞIN CİLDİ KORUMADA YAŞAM TARZININ ROLÜ

Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yalnızca dıştan uygulanan bakımlarla sınırlı olmadığını bir bültene değerlendiren Uzm. Dr. Talibova, yaşam alışkanlıklarının ve yaş faktörünün bu süreçte önemli rol oynadığını ifade etti. Yaş ilerledikçe cildin doğal yağ üretiminin azalması nedeniyle ileri yaştaki bireylerde kuruluk, çatlama ve tahrişin daha sık görüldüğünü belirten Talibova, günlük yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve vitamin-mineral alımının cilt bariyerini içeriden desteklediğini söyledi. Özellikle çocuklar ve ileri yaştaki bireylerde cilt bakımının daha özenli planlanması gerektiğini belirtti.

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları 5

"ONARICI ÜRÜNLERLE DÜZENLİ BAKIM YAPILMASI CİLDİ KORUMADA ETKİLİ OLUYOR"

Rüzgarlı ve soğuk havalarda atkı ve eldiven gibi koruyucu aksesuarların kullanılmasının, ani ısı değişimlerinden kaçınılmasının ve yaşa uygun bariyer onarıcı ürünlerle düzenli bakım yapılmasının cildi korumada etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Talibova, tüm önlemlere rağmen kuruluk, çatlama ve tahriş şikayetleri devam ediyorsa dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı. Talibova, erken dönemde yapılacak dermatolojik değerlendirmenin cilt bariyerinin korunmasına katkı sağladığını ve olası cilt hastalıklarına karşı güçlü bir koruma sunduğunu ifade etti.

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatıyor! Kışın cildinizi korumanın altın kuralları 6


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin astrolojisine göre bolluk bereketle hayatı komple değişecek burçlarÇin astrolojisine göre bolluk bereketle hayatı komple değişecek burçlar
12 Şubat Perşembe: Günlük burç yorumları!12 Şubat Perşembe: Günlük burç yorumları!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cilt kuruluğu kış cilt sağlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.