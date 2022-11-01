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Soğuk hava deposundaki yangın drone ile havadan görüntülendi

01.11.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Soğuk hava deposundaki yangın drone ile havadan görüntülendi

Korku ve paniğe sebep olan yangında dumandan etkilenen 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy’de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin birçok noktasından görüldü. O anlar dron ile havadan da görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin 1,5 saate yakın süren amansız mücadelesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ambulanslarla yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Geceden beri süren soğutma çalışmalarının ardından yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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