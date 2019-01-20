HABER

Soğuk havada gölette yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen Kış Yüzme Şenliği kapsamında 35 kişi, sıfırın altında 3 derecede suya girdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, sıfırın altında 3 derecede, gölette Kış Yüzme Şenliği düzenlendi.

Pınarbaşı mevkisinde bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, 12 ilden 102 sporcunun doğa yürüyüşüyle başladı. İlçe merkezinden yürüyüşe geçen sporcular, şenliğinin yapılacağı gölete geldi.

Burada kendilerine ayrılan bölümlerde hazırlıklarını yapan 35 sporcu, sıfırın altında 3 derecede gölete girerek yarıştı.

Yarışmada birinciliği Mersin'den gelen Mehmet Şarabi, ikinciliği Kayseri'den Orhan Demir, üçüncülüğü ise Balıkesir'den Halil Karkın elde etti.

Şenliğe katılarak gölette yüzen 9 yaşındaki Barkın Biçer'e de cesaret ödülü verildi. Biçer, şenlik için İstanbul'dan geldiğini, gelecek yıl yarışmaya katılmak istediğini söyledi.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.

Etkinlik sonrası katılımcılara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, gazetecilere, şenliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılım olduğunu söyledi.

Etkinliğin gelenekselleştiğini belirten Gülcüoğlu, şenlikle Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

PARTNERYaşadığı değişim 'yok artık' dedirtti!Yaşadığı değişim 'yok artık' dedirtti!
Eksi 3 derecede yüzme şenliğiEksi 3 derecede yüzme şenliği
Ekrem İmamoğlu muhtarlarla buluştu Ekrem İmamoğlu muhtarlarla buluştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bünyan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Kış Yüzme Şenliği

En Çok Okunan Haberler

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Ankara'da doktor çiftin şiddet davasında flaş gelişme! İşte eşinin kemiklerini kıran doktorun cezası...

Bunu yapan doktora mahkemeden şok ceza! Çocuklarının yanında...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Flaş iddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.