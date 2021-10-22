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Soğuk havalarda cam silme çilesine son! Camlarınızı çok uzun süre temiz tutmanın yolları

22.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cam silmek neredeyse herkes için en zorlu ev işlerinden birisi, hele ki kış aylarında ve soğuk havalarda. Peki ya sildiğiniz camların çok daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan yöntemler var desek? Size camlarınızı uzun süre temiz tutacak bazı temizlik taktiklerinden bahsedeceğiz. Bu materyalleri kullanarak sık sık cam silmekten kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

Soğuk havalarda cam silme çilesine son! Camlarınızı çok uzun süre temiz tutmanın yolları

Bir evin ışıltısı dışarıdan gelen ışıkla ortaya çıkar. Tabii ki, bu da camlarınızın temiz kalması ile mümkün! Peki her gün cam silmek istemeyeceğinize göre camların daha uzun süre temiz kalmalarını nasıl sağlayacaksınız? Sizin için araştırdığımız yöntemleri kullanarak bunu başarabilirsiniz.

CAMLARINIZ EVİNİZİ IŞILDATSIN

Bir evin temizliği en çok camlardan belli olur. Pırıl pırıl parlayan camlar içinse onları belirli aralıklarla silmek ve tozlardan arındırmak gerekir. Ancak hem içeriden hem de dışarıdan silmeniz gereken camların temizliği elbette o kadar kolay değil. Bu nedenle en azından bu temizlik rutinlerinin mümkün mertebe daha uzun sürelerle yapılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle camlarınız evinizi ışıldatmaya devam eder.

DAHA TEMİZ CAMLAR İÇİN BUNLARI UYGULAYIN

Daha uzun süre temiz kalmasını istediğiniz camlarınız için şu malzemeleri kullanabilir ve temizlik rutininizi daha uzun aralıklarla yapabilirsiniz:

  • Olmazsa Olmaz Sirke: Ev temizliğinde birçok alanda kullanılan beyaz sirkeyi camlarınızın temizliğinde de kullanabilirsiniz. Bunun için bir ölçü beyaz sirkeyi üç ölçü sıcak su ile karıştırdıktan sonra camlarınıza püskürterek silebilirsiniz.

  • Limon Suyu: Tıpkı sirke gibi limon suyu da temizlikte mucizeler yaratan bir dezenfektan. Ilık su ile karıştıracağınız bir miktar limon suyunu camınıza püskürttükten sonra ovalayarak silebilirsiniz.

  • Tuzlu Su: Yine derin bir kaba koyacağınız ılık suyu bir miktar tuzla karıştırdıktan sonra camlarınızı silebilirsiniz. Tuz, camlarınızın daha uzun süre temiz kalmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda parlaklığını da artırır.

  • Arap Sabunu ve Karbonatın Güçlü Etkisi: Bir bardak sıvı arap sabununu sıcak suda seyrelttikten sonra bir miktar karbonat ekleyin. Daha sonra camlarınızı ovalayarak silebilirsiniz. Silme işleminin ardından camınızı durulayıp kurulayabilirsiniz. Camlarınızın daha uzun sürede kirlenmesini sağlayan arap sabunu sayesinde hem daha parlak hem de daha uzun sürede kirlenen camlara sahip olabilirsiniz.

  • Soda: Cam temizliğinde dezenfektan olarak kullanabileceğiniz ve harika bir temizlik sağlayacak materyallerden birisi de maden suyu yani soda. Sodayı cama direkt püskürttükten sonra ovalayarak sildikten sonra kurulayabilirsiniz.
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