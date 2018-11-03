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Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği arasında yer alan salebin kilosu, ticaretinin en hareketli olduğu Burdur'un Bucak ilçesinde 400 ile 700 lira arasında satılıyor. Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salepe havaların soğumasıyla birlikte talep arttı.

Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurmanın hammaddesi ve sıcak içecek olarak tüketiliyor. Nisan- mayıs aylarında daha çok Toroslar'da toplanan salep kökleri, kurutulduktan sonra kırma makineleriyle önce parçalara ayrılıyor, ardından toz haline getiriliyor.

Salebin kilosu 700 liraya ulaştı

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Burdur Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çangır, fabrika yapımı dondurmalarda salebin çok az ya da hiç kullanılmadığını söyledi.
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Salep ile yapılan dondurmanın lezzetinin çok farklı olduğunu belirten Çangır, “Dondurmanın yanı sıra 1 litre süte 7 gram kullanıldığında da çok lezzetli bir içecek ortaya çıkar ve sıcak tüketilir. Türkiye'de yılda 200 ton salep üretiliyor.
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Bunun 150 tonu Bucak'tan geçiyor. Çünkü kaliteli salebin büyük bölümü Toroslar'da elde ediliyor" dedi.
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8 kilo salep kökünün kaynatılarak 1 kilo salep elde edildiğini belirten Çangır, kilosunun 400 ile 700 lira arasında değiştiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Salep bitkisi Salep Burdur

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