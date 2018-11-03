Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurmanın hammaddesi ve sıcak içecek olarak tüketiliyor. Nisan- mayıs aylarında daha çok Toroslar'da toplanan salep kökleri, kurutulduktan sonra kırma makineleriyle önce parçalara ayrılıyor, ardından toz haline getiriliyor.

Salebin kilosu 700 liraya ulaştı

1 / 5 Burdur Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çangır, fabrika yapımı dondurmalarda salebin çok az ya da hiç kullanılmadığını söyledi.

2 / 5 Salep ile yapılan dondurmanın lezzetinin çok farklı olduğunu belirten Çangır, “Dondurmanın yanı sıra 1 litre süte 7 gram kullanıldığında da çok lezzetli bir içecek ortaya çıkar ve sıcak tüketilir. Türkiye'de yılda 200 ton salep üretiliyor.

3 / 5 Bunun 150 tonu Bucak'tan geçiyor. Çünkü kaliteli salebin büyük bölümü Toroslar'da elde ediliyor" dedi.

4 / 5 8 kilo salep kökünün kaynatılarak 1 kilo salep elde edildiğini belirten Çangır, kilosunun 400 ile 700 lira arasında değiştiğini söyledi.