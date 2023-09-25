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Soğuk havalarla birlikte vakalar artıyor! Dikkat o kişiler risk altında, bu belirtiler varsa hemen uzmana görünün

25.09.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalarla birlikte göz enfeksiyonu vakalarında artış yaşanabileceğini belirten uzmanlar, bilhassa dışarıda uzun süre vakit geçiren çocuklar ile açık havada çalışan işçilerin risk altında olduklarını vurguladı.

Soğuk havalarla birlikte vakalar artıyor! Dikkat o kişiler risk altında, bu belirtiler varsa hemen uzmana görünün

Havaların soğuduğu sonbahar ve kış aylarında göz sağlığı sorunlarına dikkat etmek gerekebilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Kışın havalar yağışlı ve karlı geçmesine rağmen nem oranı düşük olduğundan hava oldukça kurudur. Ayrıca kış boyunca yanan kaloriferler, çalışan klimalar, yeterince havalandırılmayan kapalı ortamlar bu etkilerin daha da artmasına yol açar" diyerek uyarıda bulundu.

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Bilgisayar başında uzun süre çalışan meslek grupları da dahil olmak üzere birçok kişinini kuru göz rahatsızlığı açısından risk altında olduğunu belirten uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çünkü uzun süreli konsantrasyon gerektiren durumlarda insanlardaki mevcut göz kırpma sayısı azalmakta ve gözler daha çabuk kurumaktadır. Gözlerde batma, sulanma ve kızarıklık şeklinde kendini gösteren göz kuruluğunda hastalara önerilerimiz, çalışılan ortamın nemlendirilmesi, bilgisayar karşısında daha sık göz kırpma ve göz hekiminin önereceği gözyaşı damlalarının kullanılması şeklindedir"

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BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Gözde sulanma, kızarıklıkve çapaklanma olması halinde konjonktivitler olarak adlandırılan sorunu işaret eden uzman isim, "Kış aylarında virüslere bağlı hastalıkların artmasına paralel olarak özellikle gribal enfeksiyonların artış gösterdiği dönemlerde viral konjonktivitin görülme sıklığı artmaktadır.

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Toplu yaşam alanları bu açıdan risk altındadır. Hastalık gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve ışığa karşı hassasiyet artışı şeklinde şikayetlere neden olur. Genellikle tek gözde başlayıp daha sonra diğer gözde de şikayetler ortaya çıkar. Gözün kornea dediğimiz saydam tabakasını tutarak görme azalması yapabileceğinden en kısa zamanda bir göz hekimine başvurmak gerekir. Hastalıktan korunmak için özellikle gözlerin çok ovulup kaşınmamasına, başkasına ait havlu, makyaj malzemesi ve benzeri şahsi eşyaların kullanılmamasına, bu tür hastalık belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçınılmasına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekir" dedi.

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DIŞARIDA UZUN SÜRE VAKİT HARCIYORSANIZ...

Ultraviyole ışınlarının da göz açısından riskleri olduğunu vurgulayan uzman isim açıklAmalarını şu sözlerle noktaladı:

"Kış aylarında sıcaklığın az olması, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinin de daha az olduğu anlamına gelmiyor. Kışın karların oluşturduğu parlama ve yansımalar bu etkileri daha da arttırmaktadır. Bu nedenle dışarıda uzun süre vakit harcama eğiliminde olan çocuklar, açık havada çalışan işçiler ve kar sporu yapanlar risk altındadır. Yaşa bağlı katarakt, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, pterjium ve göz çevresi cilt kanserleri güneş ışığına bağlı göz hastalıklarından bazılarıdır"

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