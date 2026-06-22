Soğuk kahve kültürüne ne kadar hakimsin?

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Cold Brew ile Iced Americano arasındaki temel fark nedir?
Cold Brew daha az buzla hazırlanır.
Iced Americano sütle yapılır.
Cold Brew soğuk demlenir, Iced Americano ise espresso bazlı hazırlanır.
İkisi tamamen aynı içecektir, sadece isimleri farklıdır.
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Frappé ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
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Iced Americano nasıl hazırlanır?
Espresso + soğuk su + buz
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Cold Brew ortalama ne kadar sürede hazırlanır?
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Affogato ile ilgili hangisi doğrudur?
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Nitro Cold Brew’un farkı nedir?
Daha sıcak servis edilir.
Nitrojen gazıyla zenginleştirilir.
İçinde çikolata şurubu vardır.
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Aşağıdakilerden hangisi genellikle süt içermez?
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Soğuk kahvelerde "single origin" ifadesi neyi anlatır?
Tek shot espresso kullanıldığını.
Kahve çekirdeklerinin tek bir bölgeden geldiğini.
Küçük boy servis edildiğini.