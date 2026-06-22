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Soğuk kahve kültürüne ne kadar hakimsin?

Soğuk kahve içmeyi seviyor olabilirsin ama bakalım bu tatların detaylarına ne kadar hakimsin? O halde bilgini test edelim, ne kadar kahve gurmesisin görelim! 👇

Soğuk kahve kültürüne ne kadar hakimsin?

Soğuk kahve kültürüne ne kadar hakimsin?

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Cold Brew ile Iced Americano arasındaki temel fark nedir?

Cold Brew ile Iced Americano arasındaki temel fark nedir?
Cold Brew daha az buzla hazırlanır.
Iced Americano sütle yapılır.
Cold Brew soğuk demlenir, Iced Americano ise espresso bazlı hazırlanır.
İkisi tamamen aynı içecektir, sadece isimleri farklıdır.
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Frappé ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Frappé ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
İtalya
Fransa
İspanya
Yunanistan
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Iced Americano nasıl hazırlanır?

Iced Americano nasıl hazırlanır?
Espresso + soğuk su + buz
Filtre kahve + buz
Espresso + süt + buz
Filtre kahve + süt + buz
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Cold Brew ortalama ne kadar sürede hazırlanır?

Cold Brew ortalama ne kadar sürede hazırlanır?
30 dakika
5-10 dakika
8 - 24 saat
2 saatte demlenerek.
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Affogato ile ilgili hangisi doğrudur?

Affogato ile ilgili hangisi doğrudur?
Bir milkshake türüdür.
Kahve bazlı bir tatlı.
Soğuk filtre kahve.
Bir kokteyl çeşidi.
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Nitro Cold Brew’un farkı nedir?

Nitro Cold Brew’un farkı nedir?
Daha sıcak servis edilir.
Az kafeinlidir.
Nitrojen gazıyla zenginleştirilir.
İçinde çikolata şurubu vardır.
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Aşağıdakilerden hangisi genellikle süt içermez?

Aşağıdakilerden hangisi genellikle süt içermez?
Iced Latte
Frappuccino
Iced Cappuccino
Iced Americano
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Soğuk kahvelerde "single origin" ifadesi neyi anlatır?

Soğuk kahvelerde "single origin" ifadesi neyi anlatır?
Tek shot espresso kullanıldığını.
Kahve çekirdeklerinin tek bir bölgeden geldiğini.
Şekersiz hazırlandığını.
Küçük boy servis edildiğini.
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philips Philips Yaşam Kategorisi
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