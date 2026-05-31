Soğuk kahve tutkunları için ferahlatıcı yaz tarifleri

İlk favorimiz bu: Vanilla Sweet Cream Cold Brew

Sıcaklardan kaçışın en kolay ve en lezzetli adresi olabilir.

Malzemeler: 1 büyük bardak Cold Brew, 2 yemek kaşığı sıvı krema, 1 yemek kaşığı süt, 1-2 pompa vanilya şurubu.

Yapılışı: Küçük bir kapta veya bardakta sıvı krema, süt ve vanilya şurubunu hafifçe koyulaşana kadar çırpıyoruz. Bardağa bolca buz ve hazırladığımız Cold Brew'u ekliyoruz. Son olarak çırptığımız tatlı kremayı yavaşça kahvenin üzerine döküyoruz.

Tadı damakta kalır: Esmer Şekerli ve Tarçınlı Shaken Espresso



Soğuk bir kahve ne kadar serinletici olabilir ki? Bu tarifi denemeden net cevap vermeyin!

Malzemeler: 2 shot sıcak espresso, 1 tatlı kaşığı esmer şeker, bir çimdik tarçın, yarım çay bardağı süt, bol buz.

Yapılışı: Sıcak espresso, esmer şeker ve tarçını bir shaker'a (veya kapaklı bir kavanoza) alıyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Üzerine buzu ekleyip 15 saniye kadar iyice çalkalıyoruz. Köpürmüş ve soğumuş kahveyi bardağa döktükten sonra üzerini dilediğin sütle tamamlayabilirsin.

Muhakkak şans verilmeli: Espresso Tonic



Sütlü kahveden sıkıldığında ya da damağın farklı bir tat arıyorsa bu tarife mutlaka denenmeli.

Malzemeler: 1 bardak soğuk tonik, 1 shot espresso, ince bir dilim limon veya portakal, bol buz.

Yapılışı: Bardağı buzla dolduruyoruz. Üzerine toniği ekliyoruz. Asidinin kaçmaması ve çok köpürmemesi için bardağı hafif eğerek dökebilirsin. Limon veya portakal dilimini buzların arasına sıkıştırıyoruz. En son espressoyu yavaşça toniğin üzerine ekliyoruz. Asitli yapı ve kahvenin dengesi çok temiz bir tat veriyor.

Meyve ve kahve uyumu: Bumble Coffee



Meyve ve kahve uyumunu sevenler için oldukça popüler ve ferah bir seçenekle geldik. Taze sıkılmış portakal suyuyla yapıldığında ortaya çok iyi bir iş çıkıyor.

Malzemeler: Yarım su bardağı taze sıkılmış ve süzülmüş portakal suyu, 1 shot espresso, bol buz.

Yapılışı: Bardağa buzu ve portakal suyunu koyuyoruz. Kahvenin acılığını biraz kırmak istersek bu aşamada portakal suyunun içine bir pompa karamel veya vanilya şurubu ekleyip karıştırabiliriz. Ardından üzerine espressoyu yavaşça ilave ediyoruz.

Turunçgillerden devam: Lemonade Cold Brew



Cold Brew nasıl yapılır diye aklında soru işaretleri varsa Philips Café Aromis 8000 Serisi Tam Otomatik Kahve Makinesi kolaylıkla yapıyor! Geceden sabaha kadar beklemene gerek kalmadan Philips Café Aromis ile dilediğin zaman Cold Brew yapabilirsin. 50'den fazla ön ayarlı kahve tarifini tek tuşla yapabiliyorsun.

Malzemeler: Yarım bardak Cold Brew, yarım bardak az şekerli ev yapımı limonata, bol buz.

Yapılışı: Bardağı buzla dolduruyoruz. Önce limonatayı ekliyoruz ve ardından Cold Brew'u yavaşça üzerine ilave ediyoruz. İsteğe göre taze nane yapraklarıyla da biraz hareket katabiliriz!

Havalı bir kahve tarifimiz var: Ca Phe Sua Da



Sütlü ve tatlı kahveleri seviyorsan sana Vietnam usulü bir kahve tarifiyle geldik. Tam da arkadaşlarına hava atmalık!

Malzemeler: 2 yemek kaşığı yoğunlaştırılmış süt, yoksa aynı miktarda süt reçeli, 1-2 shot espresso, bol buz.

Yapılışı: Bardağın dibine yoğunlaştırılmış sütü ya da süt reçelini koyuyoruz. Üzerine sıcak espressoyu döküyoruz ve sütün/süt reçelinin kahveyle tamamen karışıp çözülmesi için iyice karıştırıyoruz. Son adımda bardağı ağzına kadar buzla dolduruyoruz.

Ferahlatıcı etkisi var: Iced Coconut Americano



Viral olan kahveyi mutfağımıza taşıyoruz. Hem süt kullanmadan hem de çok kolay!

Malzemeler: 1 su bardağı şekersiz Hindistan cevizi suyu, 1 veya 2 shot espresso, bol buz.

Yapılışı: Bardağa buzu ve Hindistan cevizi suyunu ekliyoruz. Üzerine espressoyu yavaşça döküyoruz. Hindistan cevizi suyunun kendi hafif tatlılığı, kahvenin sertliğini çok güzel kırıyor.

Kafein ihtiyacını hızla karşılar: Kahve Buzlu Iced Latte



Klasik buzlu kahvelerde en büyük sorun buzlar eridikçe kahvenin tadının su gibi olmasıdır. Bunu tamamen ortadan kaldıran bir yöntemimiz var.

Malzemeler: Bir önceki günden dondurulmuş kahve buzları, 1 su bardağı soğuk süt, isteğe bağlı tatlı bir şurup.

Yapılışı: Philips Café Aromis 8000 Serisi Tam Otomatik Kahve Makinesi ile hazırladığımız espressoyu buz kalıplarına döküp donduruyoruz. Bardağı kahve buzlarıyla dolduruyoruz. Üzerine sadece soğuk süt ekliyoruz. Buzlar eridikçe kahvenin tadı azalmak yerine daha da yoğunlaşacak.

Kafein ve enerji bir arada: Iced Peanut Butter Coffee



Spor sonrası veya enerjiye ihtiyaç duyduğun anlar için hem doyurucu hem de çok lezzetli bir seçeneğimiz var.

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi, 1 shot espresso, yarım su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı bal, buz.

Yapılışı: Fıstık ezmesini, balı ve sıcak espressoyu pürüzsüz bir kıvam alana kadar bir kapta iyice karıştırıyoruz. Bardağa buzları aldıktan sonra sütü döküyoruz ve üzerine hazırladığımız yoğun fıstıklı karışımı ekliyoruz. Müthiş bir tat!