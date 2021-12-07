Soğuk kış günlerinde bile yerinde duramayanlara outdoor sporlar için ürün önerileri

Sıcak havalar bitti, kar kapıya dayandı. Böylece gezi planlarının rotası sahillerden karlı dağlara taşındı. Dağların tepelerine çıkmışken adrenalin yüklü sporları da yapmamak olmaz tabii. Kayak, snowboard ve trekking gibi outdoor sporlardan maksimum keyif almak için uygun ekipmanlara ihtiyacınız var. Soğuğu hissettirmeyecek kar montlarından adımlarınızı sağlamlaştıracak botlara kadar kışa meydan okuyacağınız tüm ürünleri bulmak için listemize göz atın!

1. En soğuk günlerde bile sıcacık hissettirecek kar montu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kış tatili denince hemen herkesin aklına kayak merkezleri gelir. Çünkü kayak, kış sporlarının en gözdesi! Kayak gibi karlı tepelere meydan okuyacağınız sporlar için kar montu şart. Bunun için önerimiz Columbia Isı Yalıtımlı Kadın Kar Montu. Omni-Heat teknolojisine sahip bu mont, üstün ısı izolasyonuyla bedeninizi sıcak tutar ve su geçirmez kumaşıyla sizi yağmurdan korur. Kayak kartı, gözlük ve eller için ayrı ayrı cepleri bulunan bu montta ellerinizi sıcak tutmak için başparmak delikli manşetler de var!

Sizi sıcacık tutacak bu monta buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Üzülmeyin, uygun fiyatlı kar montları da var!

Daha uygun fiyatlı bir kar montu alarak da kış sporlarının tadını çıkarabilirsiniz. Fiyat-performans açısından en iyi ürünlerden biri Gemyse Kadın Kayak Montu. Bu mont; aşınmaya dayanıklı kumaşı, polar astarı ve nefes aldıran yapısıyla sizi memnun edecek bir ürün. Su ve rüzgar geçirmeyen bu montla endişelenmeye gerek duymadan kış sporlarının tadını çıkarabilirsiniz. Bu mont; fermuarlı 2 yan cebin yanı sıra 2 göğüs cebi ve iç cepleriyle de oldukça kullanışlı.

İşlevsel özellikleri ve diğer kar montlarına göre uygun fiyatıyla da dikkat çeken montu buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

3. Montunuzu seçtiyseniz pantolona geçelim



Kış sporları yaparken suya ve kara en çok temas eden kıyafetlerden biri pantolonlar. Bu sebeple su geçirmez ve dayanıklı bir pantolon seçmeniz gerek. Roxy Backyard Kayak Pantolonu, sizi bu konuda yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Su yalıtımı ve ısı izolasyonu sunan pantolon, nefes aldıran kaliteli bir kumaştan üretilir. Ceket bağlantı sistemi ve astarlı bacak delikleri sayesinde bu pantolonla spor yaparken rahatlığınızdan ödün vermenize gerek yok.

Karın tadını çıkarabileceğiniz mercan renkli Roxy Pantolon'u sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

4. Yumuşacık bir polarla kış mevsiminin tadını çıkarmaya ne dersiniz?

Karın tadını çıkarırken yaşanabilecek en olumsuz şey, hiç kuşkusuz üşümek. Bunun önüne geçmek ve kış sporlarından maksimum keyif almak istiyorsanız sizi sıcak tutacak kıyafetlere ihtiyacınız var. O kıyafetlerin en çok tercih edilenleri ise tabii ki polar dokulu olanlar! Yumuşacık bir polarla kendinizi hem rahat hem sıcak hissedebilirsiniz. Columbia Kadın Polar Ceket'in yumuşacık polar dokusuyla soğuğu hissetmeyecek, elastik manşetleriyle rahatlığın keyfini süreceksiniz.

Fonksiyonel özellikleri ve iç ısıtan rengiyle beğeni kazanan bu polara sahip olmak için buraya tıklayın.

5. Elleriniz de sıcacık olacak!

Kış mevsiminde yapılacak hiçbir aktivite eldivensiz olmaz. Kayak, snowboard ya da dağcılık gibi birçok kış sporunda elleri soğuktan korumak çok önemli. O zaman sizi, ellerinizi soğuktan korurken aynı zamanda size rahatlık sunacak bir eldivenle tanıştıralım: Staright Eldiven, kış sporları için biçilmiş kaftan! Su itici özelliği ve yumuşacık polar astarıyla sıcaklığı ellerinizde hissedeceksiniz. O kadar yol gidip zirvelere tırmanmışsanız bir hatıra fotoğrafı çekmemek olmaz, değil mi? Eldivenin özel dokulu parmaklarıyla cihazınızı eldiveniniz varken de kullanabilirsiniz.

Kış sporlarından daha çok keyif almanızı sağlayacak ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Zorlu havalara kar gözlüğü ile meydan okuyun

Kar gözlükleri, adrenalin dolu kış sporlarının vazgeçilmez ekipmanı. Gözlerinizi rüzgar, yağış ve güneşten koruyan gözlükler sayesinde tüm dikkatinizi sporunuza verebilirsiniz. Bu gözlüklerin aynı zamanda havalı durduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Kullanışlı tasarımıyla tüm ihtiyacınızı karşılayacak ve tarzınıza şıklık katacak o ürünlerden biri Uvex Kar Gözlüğü. Güneş ışınlarını azaltan filtresi ve buğu önleyici kaplamasıyla sizi yarı yolda bırakmayacak bu gözlükle kış sporlarının keyfini sürün. Yüze tam oturan yapısıyla rüzgara geçit vermeyen ürün, sizi oldukça memnun edecek.

Buraya tıklayarak kar, kış demeden zirvelere tırmanacağınız gözlüğü satın alabilirsiniz.

7. Güvenliğiniz için kask şart!

Outdoor sporlar eğlenceli olduğu kadar riskli de. Tabii gerekli önlemleri aldığınızda bu riski minimuma indirebilirsiniz. Birçok sporda olduğu gibi outdoor aktivitelere katılırken de başınızı korumanız şart. Neyse ki size bunun için kayak kaskı önerebiliriz! Outdoor Master Kayak Kaskı, hem konfor hem güvenlik için üretilmiş harika bir ürün. ASTM sertifikalı kask; güçlendirilmiş kabuğu ve şok emici yapısıyla sizi darbelerden korur. Ayarlanabilir kadranı, kulak pedleri ve polar iç astarıyla rahatlık vadeder. 14 ayrı havalandırma deliği olan kask, terleme riskini de minimuma indirir.

Konforlu ve sağlam yapısı ile öne çıkan kaska buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. Kar botuyla kış sporları kombininizi tamamlayın

Kış aktiviteleri ve dağ gezilerinde kullanılan kalın tabanlı kar botları, günlük hayatımıza kadar girdi. Ayakları soğuktan korurken aynı zamanda şık duran botları hem outdoor sporlarda hem şehrin kar altında kaldığı günlerde kullanabilirsiniz. Bunun için size şık bir bot önerelim: Deery Siyah Kar Botu, dağda da sokakta da size eşlik edebilir! Su itici özelliği, termo tabanı ve kürklü iç yapısıyla öne çıkan kar botu, ayaklarınızı sıcak tutarken aynı zamanda yere sağlam basmanızı sağlayacak. Bu botla kış sporlarının keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

Buraya tıklayarak kar botunu sepetinize ekleyebilirsiniz.

9. En zorlu koşullarda bile yanınızda!

Daha profesyonel ve zorlu aktivitelerin peşindeyseniz sizi her türlü arazi şartlarında özgürce adım atmanızı sağlayacak bir ürünle tanıştıralım. Salomon Quest Winter Outdoor Bot ile hiçbir ekstrem spor sizi korkutamayacak. Zorlu kış şartlarına karşı tam koruma sağlayan bot, aynı zamanda hafifliğinden ve esnekliğinden ödün vermiyor. Hareket kabiliyetinizi sınırlamadan dengenizi sağlayacak bu botla tüm engelleri aşabilir, dondurucu soğuklarda ayaklarınızı sıcak tutabilirsiniz. Üstelik sportif tarzınızı şık bir dokunuşla taçlandırabilirsiniz.

Ayakları rahat, sıcak ve kuru tutmak için tasarlanan botu satın almak için buraya tıklayın.

10. "İçlik" demek bu ürüne yakışmıyor, o bir kahraman!



Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kendinizi kandırmayın, dondurucu soğuklarda birçok kişinin pantolonunun altına içlik giydiğini biliyoruz. Üzgünüz ama zirvelere tırmandığınızda o içlik de size yetmeyecek. Aojo Kadın Termal İç Çamaşırı Seti'yse dondurucu soğuklara karşı bile işe yarayabilir. Bu ürün, adeta ısıyı vücudunuza hapseder ve soğuk havalarda sıcacık hissetmenizi sağlar. Sadece soğuğu değil, rüzgarı da geçirmeyen bu içlik; oldukça esnek. Bu sayede kış sporlarında rahatlığın ve hareket özgürlüğünün tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik bu sporları yaparken terlemeyi dert etmeyin, teri hızla emen kumaşıyla bu içlik aynı hızla kuruyarak sizi ıslaklık hissinden kurtarır.

Kış planlarının vazgeçilmezi olacak içliği buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

