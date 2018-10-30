Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikat

Dev tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor. İşte tatbikattan fotoğraflar...

NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" Norveç'in Trondheim şehrinde başladı.

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7 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın beşinci maddesini "hayali ancak gerçekçi bir senaryoyla" canlandırıyor. Senaryoda "güney güçleri" ile "kuzey güçleri", müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.