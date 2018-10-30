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Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikat

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" tatbikatı Norveç'in Trondheim kentinde sürüyor.. Tatbikata 29 NATO müttefiki ve bazı ortak ülkeler katılıyor.

Dev tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor. İşte tatbikattan fotoğraflar...

NATO'nun ''Trident Juncture 18'' tatbikatı

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NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" Norveç'in Trondheim şehrinde başladı.
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7 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın beşinci maddesini "hayali ancak gerçekçi bir senaryoyla" canlandırıyor. Senaryoda "güney güçleri" ile "kuzey güçleri", müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.
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Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi amaçlıyor.
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Anahtar Kelimeler:
NATO tatbikat Soğuk Savaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu tatbikatlar neden yapılıyor acaba ben söyleyeyim 3.dünya savaşına biz ne yapıyoruz dünyanın en büyük havaalanı yapiyoruz
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