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Soğuktan etkilenen düzensiz göçmenler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

Hatay'ın Suriye sınırında jandarma ekiplerince donmak üzereyken bulunarak hastaneye kaldırılan 13 düzensiz göçmenden 9'u taburcu edildi, 4 çocuğun ise tedavisi sürüyor - Suriyeli Fatma Sattuf: - "Çocuklar donmak üzereydiler. Aç, susuzduk. Jandarma bizi buldu ve kurtardı"

Hatay'ın Suriye sınırındaki Altınözü ilçesinde donmak üzereyken jandarma tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan, aralarında çocukların da yer aldığı 13 düzensiz göçmenden 9'u taburcu edildi, 4'ünün tedavisi ise devam ediyor.

Yağış ve soğuk havanın etkili olduğu Altınözü'ne bağlı Babatorun Mahallesi kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin ihbarını alan jandarma ekiplerince soğuktan etkilenmiş halde bulunan 6'sı çocuk 13 Suriyeli, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Düzensiz göçmenlerden 9'u taburcu edildi, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki 4 çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bir ve iki yaşındaki çocuklarının tedavisi süren anne Fatma Sattuf, AA muhabirine, Türkiye'ye geçmek için bir süredir sınır hattında olduklarını anlattı.

Yağışlar ve soğuk hava nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını aktaran Sattuf, "Çocuklar donmak üzereydiler. Aç, susuzduk. Jandarma bizi buldu ve kurtardı. Hastaneye getirip tedavi ettirdi. Allah Türk devletinden razı olsun." dedi.

Hastanede görevli Doç. Dr. Ali Karakuş da soğuktan etkilenen çocukların şu an durumlarının iyi olduğunu belirterek "Onlar için elimizden geleni yaptık. Durumları da iyi. Taburcu edilmeleri planlanıyor." ifadesini kullandı.

Cep telefonuyla olay anında çekilen görüntülerde, askerin çocukları kucağında taşıması, bir Mehmetçik'in donmak üzere olan çocuğu nefesiyle ısıtmaya çalışması ve bir kadının yorgunluktan bayılması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçmenler hatay Jandarma kurtarma soğuk hava

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