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Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, darbenin şifrelerini sohbetlerinde verdiği ortaya çıktı.

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle "giysi dili" ile bir konuşma yaparak, örgütün TSK içerisindeki mensuplarına darbe hazırlığı için subliminal mesaj verdi.

Terör örgütü elebaşı Gülen, 5 Şubat 2016’daki konuşmasında, "düşmanı yenme duası" olarak yer alan duayı okuyarak, "düşman" tanımlamasıyla örgüte karşı yürütülen mücadeleye öncülük eden siyasal iktidarı kastetti.

Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı bu konuşmalardaki mesajı alan örgüt üyeleri, kendilerini "yurtta sulh konseyi" olarak adlandırıp 15 Temmuz 2016 tarihinde bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ darbe 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu yapıyı kim bela etti bize bşzim başımıza onuda yazsanıza. Ha birde bu haberin kaynagı AA yazıyor. o zaman yalandır. Seçim gecesi gördük AA yı çünkü. Haaa haaaa
sıktı artık sahte darbeniz ekonomiye odaklanın
Bunlara inanan kalmadı reisim değiştir
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