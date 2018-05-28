KADIN

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

elif.duzen elif.duzen
DİYET HABERLERİ  | 28.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Anlık değişim hayalleri ile kilolarından kurtulmak isteyen çoğu kadın şok diyetlerine başvuruyor. Birden kilo verip sağlıklı olacaklarını düşünen kadınlar, aslında vücutlarına ne kadar zarar verdiklerinin farkına varamıyorlar. Şimdi kadınların kilolarından hemen kurtulmak için yaptığı şok diyetin ne olduğu ve vücuda ne gibi zararlar verdiği hakkında bilgi sahibi olalım.

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Şok diyet nedir?

Ani kilo vermek için başlanılan diyet programlarını nitelemektedir. Çarpıcı isimlerle karşınıza çıkan bu diyetler aşırı kalori kısıtlamasına dayanarak kilo verdirmeyi amaçlar. Kısa süreli diyetler arasına girerler ve kişilerin yaşamında bir tarz oluşturmazlar. Kalorisi fazlasıyla düşük diyetlerdir. Gün içerisinde neredeyse hiç birşey yememeniz beklenmektedir. Peki bu şok diyetlerinin insan vücuduna verdiği zararlar nelerdir?

Şok diyetinin zararları nelerdir?

  • Beslenmenizde eksiklikler oluşturur

Şok diyetlere başladığınız an da o kadar az kalori almaya başlarsınız ki vücudunuz için gereken yaşamsal besinleri karşılayamamaya ve sağlıksız beslenmeye başlarsınız. Şok diyetleri yapanlarda en çok B12 eksikliği görülmektedir.

1

  • Vücudunuzun bağışıklık sistemi zayıflar

Vücudun yaşamsal besinleri alamaması sonucunda bağışıklık sisteminizde zayıflama görülür. Artık hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı daha çabuk yakalanma riskiniz vardır.

  • Kemik yoğunluğunuzu azaltır

Eksik besinlerle birlikte kalsiyum ve fosfor dengesi bozulur. Uzun vadede vücuda salınan kortizol hormonunun kemik yapısını sekteye uğratmasıyla birlikte kemik yoğunluğunda azalmalar yaşanır. Kemik yoğunluğunda ki azalma direkt olarak sizi etkilemese de yaşlılıkta sorunlar yaratır. Yaratacağı sorunlar arasında da kamburluk ve aniden kırık gibi
tatsız olaylar yer alır.

5

  • Organlarda hasar oluşturabilir

Düzenli olarak karbonhidrat alımına ihtiyaç duyan böbrek, beyin ve karaciğer kısa süreli de olsa kısıtlamaya uğrarsa geri dönüşümsüz olarak zarar görebilir.

  • Safra taşı oluşumu gözlemlenebilir

Besin alımı düzeninin birden değişmesiyle birlikte safra kesesi buna uyum sağlamakta zorluk çekebilir. Uyum sağlayamadığı takdirde safra kesesinde taş ve çamur oluşumu gözlemlenir.

Bu ileride safra damarlarını tıkayacak ve kullanılamaz hale getirebilecek etmenler arasında
yer alır.

  • Metabolizma hızınız yavaşlar

Aniden kalori alımının düşmesi vücudunuzda oluşan stresle birlikte metabolizmanızın
yavaşlamasına sebep olur. Şok diyeti sonrası zayıflamış ama yağlı bir vücuda sahip
olabilirsiniz.

4

  • Duygularınızda bozulmalar görülebilir

Uzun süre açlık hissine sahip olmak duygu değişimlerine sebep olabilmektedir. Ayrıca sürekli
olarak düşük kalorili beslenmeler depresyona sürükleyen sebepler arasında yer alır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şok diyetler şok diyetlerinin zararları metabolizma metabolizma yavaşlaması şok diyeti nedir kadın sağlık diyet

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Arda Öziri'nin vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı

Arda Öziri'nin vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Birçok kadın vücudu hakkındaki bu gerçekleri bilmiyor

Birçok kadın vücudu hakkındaki bu gerçekleri bilmiyor

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

İlginizi Çekebilir

Yaşınıza göre günde kaç kalori almalısınız? Sonuçlar sizi şaşırtabilir

Yaşınıza göre günde kaç kalori almalısınız? Sonuçlar sizi şaşırtabilir

Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu

Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu

Tembeller için en basit zayıflama yöntemleri

Tembeller için en basit zayıflama yöntemleri

En iyi 5 zayıflama çayı

En iyi 5 zayıflama çayı

Doğal yollarla selülitlerinizden kısa sürede kurtulun

Doğal yollarla selülitlerinizden kısa sürede kurtulun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Azı karar, çoğu zarar!

Azı karar, çoğu zarar!

Diyeti ve zayıflamayı engelleyen düşünceler

Diyeti ve zayıflamayı engelleyen düşünceler

Ketojenik diyet nedir ve neden ünlüler tercih ediyor?

Ketojenik diyet nedir ve neden ünlüler tercih ediyor?

Bağımsız şeker fruktoz

Bağımsız şeker fruktoz

Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün

Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün

Yüksek kalori yaktıran egzersiz hareketleri

Yüksek kalori yaktıran egzersiz hareketleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.