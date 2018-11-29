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Şoka girdi, bunları söyledi: Anam babam beni bırakma Tayir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Adana’da kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp yaralanan sürücünün ambulansa bindirildiği sırada arkadaşına, "anam babam beni bırakma Tayir" demesi dikkat çekti.

Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Berke P. kullandığı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Metrelerce sürüklendi!

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Berke P. motosikletiyle beraber metrelerce sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi.
Motosiklet sürücüsü Berke P. ambulansa bindirildiği sırada kaza yerinde bulunan arkadaşına, "Anam babam beni bırakma Tayir” diye seslendi.
Berke P. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
adana motosiklet kazası Çukurova

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dizilerin fazla etkisinde kalmış vatandaş...
Çukur dizisini çok izlemiş...Geçmiş olsun karakuzu....
ÇUKURU ÇOK İZLEMİŞ ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN
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