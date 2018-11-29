Şoka girdi, bunları söyledi: Anam babam beni bırakma Tayir

Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Berke P. kullandığı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirdi.
Metrelerce sürüklendi!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Berke P. motosikletiyle beraber metrelerce sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi.
Motosiklet sürücüsü Berke P. ambulansa bindirildiği sırada kaza yerinde bulunan arkadaşına, "Anam babam beni bırakma Tayir” diye seslendi.
Berke P. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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