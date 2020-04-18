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Sokağa çıkamayınca güneşin keyfini böyle çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde, sokaklar ve sahil boş kaldı. Güzel havada sokaklar kedilere kaldı, yerleşik yabancılar da balkonlarda güneşlendi.

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de tedbirler sıklaşırken, son iki haftadır 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Özellikle kıyı bölgelerinde bu dönemler turistlerle dolu olurken, salgın sonrası ülkede yerleşik yabancılar hariç turist bulunmuyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde de durum farksızken, sokağa çıkma yasağı sonrası sahiller boşaldı, sokaklar sokak hayvanlara kaldı.

SOKAĞA ÇIKAMAYINCA BALKONDA GÜNEŞLENDİ

Alanya'da yerleşik yaşayan bir Ukraynalı, 25 dereceyi bulan havada sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonda güneşlenmeyi tercih etti. Türkiye'deki tedbirlere ayak uyduran yerleşik yabancılar da Alanya'daki güzel havanın tadını çıkardı.

Alanya'da D-400 karayolunun sahil kısmı da bugün ıssız olan noktalardandı. Normal zamanlarda, gün içinde binlerce aracın geçtiği yolda, sokağa çıkma yasağı sonrası sadece çalışma izni olan kamyoncular ve jandarma araçları vardı.

Alanya'da turizm sezonu normal şartlarda mart ayı gibi başlarken, koronavirüs salgını sonrası turizmin ne zaman başlayacağı henüz öngörülemiyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Alanya sokağa çıkma yasağı

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