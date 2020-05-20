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  4. Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Bakan Koca'dan yanıt

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Bakan Koca'dan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 21:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sokağa çıkma yasaklarının Haziran ayında da devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya "Sokağa çıkma kısıtlamaları anlamında kronik ve de büyüklerimizle ilgili kısmen olabilir" şeklinde yanıt verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Bakan Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma yasaklarının Haziran ayında da devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Bilim Kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Daha da gevşetilmiş olacak. Yeni dönemde özellikle üzerinde durduğumuz riskli gördüğümüz hasta, yaşlı, kronik hasta grubumuzu daha kontrol etmek istiyoruz.

Onları ve büyüklerimizi bu anlamda biraz güvene almak istiyoruz. O nedenle o yaş grubuna ve kronik hasta grubuna biraz daha kısıtlamalar devam edebilir. Bu Bilim Kurulunun önerisi, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olacak. Sokağa çıkma anlamında kronik hastalarımız ve büyüklerimizle ilgili kısmen olabilir"

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