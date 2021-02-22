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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 bin 197 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı

22.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 15-22 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.İçişleri Bakanlığı, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 19 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı’ndan, konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 19 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı’ndan, konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 19 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

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