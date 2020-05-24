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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu 3 kişi cezadan kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu 3 kişi cezadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 03:01 | Son Güncelleme

Bursa’da denetimleri artıran polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde evrakları olmayan vatandaşlara para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge 81 İlde Ramazan bayramı nedeniyle 96 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ardından Bursa’da denetimlerini artıran trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin geçişine izin verdi. Sokağa çıkma yasağından muaf olmayan kişilere ise cezai müeyyide uygulandı.

Trafik ekipleri Suriye uyruklu 3 kişinin motosiklete bindiğini tespit etti. Durdurulan Suriye uyruklu vatandaşlar işten çıkıp Çarşamba Mahallesinde bulunan evine gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Polis ekiplerinin evrak istemesi üzerine, Suriye uyruklu şahıslar evraklarının olmadığını belirtti. İzin belgesi olmadığı ve 3 kişi aynı motosiklete bindiğinden dolayı toplam 15 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Cezanın ardından polis ekipleri Suriye uyruklu şahıslara kolonya ikram etti. Motosiklet ise evrakları olmadığı için otoparka çekildi. (İHA)

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