Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yiyince, gazetecilere saldırdı

Fatih Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye ceza yazıldı. Kendilerine ceza yazılan kişilerden biri, gazetecilere hakarette bulunarak saldırmaya çalıştı.

Olay Fatih Aksaray Meydan’ında oluşturulan denetim noktasında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğündeki ekipler, kısıtlama denetimi yaptığı sırada yaya giden iki genci durdurdu. Gençlerin kimliğini alan polis, önce Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izinlerinin olup olmadığını sorguladı. İzinlerinin olmadığı anlaşılan gençler, ‘ekmek almaya gidiyoruz’ diyerek bahane üretirken, gençlerden E.B, cezaevinden yeni çıktığını ve kimliğinin olmadığını söyledi.

Gençlerin ekmek alma bahanesine inanmayan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle her iki gence de 3 bin 150’şer TL para cezası yazıp işlem uyguladı.

Polis ceza yazdığı sırada şahıslardan Ş.K, çekim yapan gazetecilere hareket etmeye başladı. Gazeteciler çekime devam edince, üzerlerine yürüyerek darp etmeye kalkıştı. Saldırıyı denetim yapan diğer polisler engellerken, gazetecilere hakaretler devam etti.

Polislere ’çifte standart uyguluyorsunuz’ diyen gençlere ’kimsenin ayrıcalığı yok’ diyerek cevap veren polisler, işlemler tamamlandıktan sonra gençleri evlerine gönderdi.



