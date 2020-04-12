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Sokağa çıkma yasağı dinlemedi, dehşet saçtı! Eski sevgilisinin annesini...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Ankara'nın Mamak ilçesinde Büşra G. (18), eski sevgilisi Seyfullah K.’nin (23) oturduğu binanın önüne giderek, penceresini taşladı. Büşra G., kendisine engel olmak için aşağı inen, eski sevgilisinin annesi Fadime K.'yi de bıçakla yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Mamak'ın Şahapgürler Mahallesi 1246'ncı Sokak'ta meydana geldi. Büşra G., bir süre önce ayrıldığı ve aynı mahallede yaşayan eski sevgilisi Seyfullah K.’nin ailesi ile birlikte oturduğu apartmana gitti. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını da ihlal eden Büşra G., binanın giriş katında oturan Seyfullah K.'nin evinin penceresini taşlamaya başladı. Bunun üzerine Seyfullah K.'nin annesi Fadime ile babası Necati K., dışarı çıkarak, genç kıza müdahale etmek istedi. Büşra G. ise eski sevgilisinin anne ve babasına bıçakla saldırdı. Fadime K., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

ESKİ SEVGİLİNİN BABASI DA BIÇAKLANDI

Kavga sırasında olay yerine gelen Büşra G.'nin babası Hakan G. de yanındaki bıçakla Necati K.'ye saldırdı. Seyfullah K. de dışarı çıkarak, eski sevgilisi ve onun babasına müdahale etti. Büşra G., bu sırada eski sevgilisini de bıçaklamaya kalkıştı. Genç kız ile babası Hakan G., bir süre sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga sonrası polis, Büşra G. ile babası Hakan G.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan Fadime K. ile Necati K. çifti ise hastanede tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mamak Seyfullah K. Büşra G.

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