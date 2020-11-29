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Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

29.11.2020 15:41 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Amasya’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde bir köydeki birinci derecede arkeolojik sit alanında kepçeyle kaçak kazı yapan 7 şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Amasya merkeze bağlı Yassıçal köyünde bulunan ve birinci derece arkeolojik sit alanı olan Zeus Sunağı mevkiinde kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi alan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılan sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında köyün yolunu tutarak Zeus tapınağı kalıntılarına yaklaşık 500 metre mesafedeki bir tarla içinde kepçeyle 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit eden Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kepçe operatörü H.T ve yanındaki G.Ç, R.K, A.G, T.K, E.K ile Y.K’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Kazıyı ‘su bulmak için’ yaptıklarını savunan şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları bildirildi.

(İHA)

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