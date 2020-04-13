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Sokağa çıkma yasağını en çok o ilçede deldiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere ceza kesildi. Bu ilçeler arasında ilk sırada gelense Muğla'nın Marmaris ilçesi oldu. Yasağa uymayan 14 kişi, Hıfzıssıhha genelgelerine ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde kurallara uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 78 bin liralık para cezasına çarptırıldı.

Cuma gecesi saat 00.00’dan itibaren belirli şartlar dışında 31 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın ardından 92 bin nüfuslu Marmaris neredeyse ıssız kente döndü. Yollardaki araç sayısı, sokaklarda insan yoğunluğu bitme noktasına gelirken, meydanlar kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı. Yasaktan istisna tutulan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, yasağı ihlal edenlere de para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağının denetimini sağlamak için görev yapan polisler, birçok noktada uygulama noktası kurdular yayalara ve araçlara kimlik kontrolü yaptılar. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin dışında bir kişiye alkollü araç kullanmaktan başka bir kişiye de izinsiz dron( insansız hava aracı)uçurmaktan da ceza kesildi. Marmaris’in Armutalan mahallesinde yeni aldığı dronu denemek için uçurduğunu beyan eden 30 yaşında ki Tugay B. Sokakta devriye gezen polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarının ardından dron u indiren vatandaş hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden 3.150 lira kesildi. Sivil Havacılık yönetmeliğine aykırı davranıştan ve izinsiz dron uçurmaktan da hakkında tutanak düzenlenip sevk edildi. Sivil havacılık yönetmeliğine göre kayıtsız, belgesiz ve izinsiz uçurulan 500 gramın üzerinde ki dron cihazı için toplamda 30 bin liraya yakın para cezası kesilebileceği öngörüldü.

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Marmarisliler sokağa çıktı. En çok yığılma gece 02.00 a kadar açık olan marketlere oldu.

Sokağa çıkma yasağına müzik stüdyosunda yakalanan Dj. Mesut C (29), "2 gün stüdyodan çıkmadım şimdi hemen evime gidip hayvanlarımı besleyeceğim aklım onlarda kaldı, izolasyonumuza evde devam edeceğim’’ dedi.

Yasağın bitmesine dakikalar kala meydanlarda Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hazır bulundu. Devriye gezen polisler megafonla, "Değerli vatandaşlarımız lütfen eviniz de kalın, dışarı çıkacak olanlar sosyal mesafeye dikkat edin" diyerek anons geçtiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris ceza

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