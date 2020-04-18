Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul boş kaldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. İki kıtayı birbirine bağlayan ve çok sayıda vatandaşın geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile E-5 Karoyulu, Vatan Caddesi gibi birçok yol da sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı görünürken köprü geçişlerinde ve birçok noktada polisin kontrol yaptığı da gözlendi. Öte yandan trafiğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulaması üzerinde yüzde 4'e kadar düştüğü görüldü.
KÖPRÜDE DENETİM
Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı. Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi. Öte yandan bayram tatillerinde dahi yoğunluğun yaşandığı köprü, geçen hafta uygulanan kısıtlamanın ardından bugün ikinci defa neredeyse tamamen boş olarak görüntülendi.
İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek kadar azdı. D-100 Cevizbağ'da da benzer görüntüler oluştu.
KALABALIK MEYDANLAR BOŞ KALDI ZİNCİRLİKUYU'DA YOĞUNLUK OLDU
Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Kadıköy Meydanı boş kalırken, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü. Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı da sakin kaldı.
Zincirlikuyu'da bulunan otobüs durağında vatandaşların bekledikleri görüldü.
(DHA)