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Sokak hayvanları için bayat ekmek kumbarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Antalya Kumluca Belediyesi tarafından bayat ekmeklerin israf edilmemesi ve sokak hayvanlarına yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla bayat ekmek kumbarası uygulaması başlatıldı.Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün “Ekmeğiniz Çöp Değil, İhtiyacı Olan Canlılara Öğün Olsun” kampanyası ile bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olarak değerlendirilecek.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven "İlçemizde şimdilik 15 noktada, bayat ekmek kumbarası uygulamasına geçtik.

Sokak hayvanları için bayat ekmek kumbarası

Antalya Kumluca Belediyesi tarafından bayat ekmeklerin israf edilmemesi ve sokak hayvanlarına yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla bayat ekmek kumbarası uygulaması başlatıldı.
Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün “Ekmeğiniz Çöp Değil, İhtiyacı Olan Canlılara Öğün Olsun” kampanyası ile bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olarak değerlendirilecek.
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven "İlçemizde şimdilik 15 noktada, bayat ekmek kumbarası uygulamasına geçtik. Önümüzdeki günlerde bu uygulama devam edecek. Başka mahallelerimizde de Bayat Ekmek Kumbarası uygulamasına geçeceğiz. Dinimizde israf yasaklanmıştır. Özellikle ekmeği israf etme lüksümüz olamaz. Bu yüzden bayat ekmeklerimiz, diğer canlılara öğün olarak toplanacaktır. Toplanan ekmekler ilk etapta barınak ve hayvanat bahçesindeki hayvanlarımız için kullanılacaktır" dedi.
Projenin uygulamasına 31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve henüz mazbatasını almayan Mustafa Köleoğlu da katıldı. Mevcut Belediye Başkanı Yusuf Göven, yeni seçilen Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’na kampanya hakkında bilgi verdi.

Sokak hayvanları için bayat ekmek kumbarası

Sokak hayvanları için bayat ekmek kumbarası

Sokak hayvanları için bayat ekmek kumbarası

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