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"Sokak" operasyonlarında 33,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 4 günde yapılan “Sokak” operasyonlarında 33 kilo 587 gram uyuşturucu madde ve 21 bin 623 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” notuyla yaptığı paylaşımında, son 4 günde narkotik birimlerince yapılan “Sokak” operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 4 günde yapılan “Sokak” operasyonlarında 33 kilo 587 gram uyuşturucu madde ve 21 bin 623 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” notuyla yaptığı paylaşımında, son 4 günde narkotik birimlerince yapılan “Sokak” operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. 40 ilde düzenlenen “Sokak” operasyonları ile 365 şüpheliye adli işlem yapılarak, 33 kilo 587 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 21 bin 623 uyuşturucu/uyarıcı hap, 24 kök kenevir, 11 tabanca/tüfek, 29 fişek, 13 hassas terazi ve 63 bin 960 Türk Lirası ele geçirildiği bildirildi.

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