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Sokak ortasında acımasızca katledildi, vahşetin detayları ortaya çıktı! Takip edip eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendi...

17.03.2024 17:59
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Gülhan Esen (25), işe giderken başından vurularak öldürüldü. Henüz 7 aylık evli olan Gülhan Esen'in cinayet şüphelisi, eski erkek arkadaşı M.T. çıktı. Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce işe başlayan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise evinin önünde Esen'in çıkmasını beklediği, sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, genç kadını takıntı haline getirdiği öğrenildi.

Sokak ortasında acımasızca katledildi, vahşetin detayları ortaya çıktı! Takip edip eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendi...

Dehşete düşüren olay, dün saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze defnedilmek üzere Esen'in memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.

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KATİL TAKINTILI ESKİ ERKEK ARKADAŞ ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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EVLENMESİNİ KABULLENEMEDİ

Şüpheli M.T. ile, Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi. İddiaya göre, M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, takıntı haline getirip, genç kadını öldürdüğü öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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