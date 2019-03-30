HABER

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Adana'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zübeyde G. (50), adliyeye sevk edildi. Zübeyde G., ifadesinde, "Onlar bana saldırdı" dedi.

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye iddiaya göre önce hakaret etti, ardından da fiziki müdahalede bulundu. Yaşananlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansırken, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı.

Polis merkezine giderek ifade veren Yaren D., "Sarışın 35-40 yaşlarında renkli gözlü bir kadın, bize hitaben '......' diye bağırdı. Arkadaşım 'Pardon bir şey mi dediniz?' diye sordu. Kadın hakaretlerini sürdürdü. Daha sonra kadın, üzerime yürüdü. Peçemi açıp elimi, yüzümü çizdi. Daha sonra kadını uzaklaştırdılar. Kadına 'Polisi arıyorum' dediğimde, 'Ara ara' dedi. Sonra olay yerinden nereye gittiğini bilmiyorum" dedi. Caziye Ö. de ifadesinde benzer iddialarda bulundu, "Kadına 'Bu örtü Allah'ın emri' dedim. Daha sonra kadın Yaren'in peçesine saldırdı ve yüzünü çizdi. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayamazsınız' dedi" diye konuştu. Yaren D.'nin babası Ahmet D. ise "Toplumumuz maalesef kutuplaştı. Biz bu olayın farklı bir yöne çekilmesini, siyaset malzemesi olmasını istemiyoruz " dedi.

basortulu-kizlara-hakaret-ettigi-iddia-edilen-kadin-adliyede_8051_dhaphoto3

EVİNDE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri, olay yerindeki ve şüpheli kadının gittiği bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada adının Zübeyde G. olduğu belirlenen şüpheli, dün akşam evinde gözaltına alındı.

basortulu-kizlara-hakaret-ettigi-iddia-edilen-kadin-adliyede_8051_dhaphoto1

"BENİM ANNEM DE KAPALI"

Emniyette ifadesi alınan Zübeyde G., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Benim ailem de kapalı. Onlar bana saldırdı, ben yolumun üzerinden geçerken onlar bana saldırdı. Sadece 'Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz' dedim. Yüzünü açmaya çalışmadım. Beni dövmeye çalışacaklardı, elimi kaldırdım, kazayla olan bir şey" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Zübeyde G., adliyeye sevk edildi.

basortulu-kizlara-hakaret-ettigi-iddia-edilen-kadin-adliyede_8051_dhaphoto5

DHA

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Yılmaz’dan meclis üyelerine veda yemeğiYılmaz’dan meclis üyelerine veda yemeği
Erzurum baharda kara teslimErzurum baharda kara teslim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana darp

En Çok Okunan Haberler

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İstanbul Maltepe'de hareketlilik! Önce kadını sonra kendisini vurdu

Son dakika: İstanbul Maltepe'de hareketlilik!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Sosyal medyada fuhuş rezaleti! Ellerini ayaklarını bağlayıp cinsel ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.