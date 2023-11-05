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  4. Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar! Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar! Dehşet anları kamerada

05.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda İsmail B. (25), alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Fırat D.'ye sokak ortasında silahla ateş açtı. Yaralanan Fırat D. de yerde silahını çekip karşılık verince çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, çatışma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Olay sonrası hastaneye sahte kimlikle giriş yaptırılan Fırat D.'nin oyununu ise polis bozdu. Fırat D.'nin 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir suçtan arandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte kaldırımda yürüyen İsmail B. (25) alacak-verecek nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaştı. Burada şahıslar arasında başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırdı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D.'nin karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.

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YARALI HALDE YERDE ÇATIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Fırat D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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ASAYİŞ POLİSİ OYUNUNU BOZDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edildi. Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirledi.

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8 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI ÇIKTI

Emniyette 19 adet suç kaydı olması nedeniyle Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tanınan Fırat D.’nın foyası ortaya çıktı. Şahsın “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan arandığı ve toplamda 8 yıl 3 ay 43 gün kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. Şahsın tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Fırat D.'nin olay esnasında kullandığı tabancayı aldığı Ömer T. de, polise teslim edildi.

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SALDIRGAN DA SİLAHIYLA YAKALANDI

Öte yandan, saldırganı yakalamak için çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, İsmail B.’nin Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir rezidansın önünde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete gelen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan İsmail B.‘nin emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen İsmail B., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Silahlı çatışma

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