Sokak ortasında çıkan kavga kanlı bitti! Kız arkadaşının kalçalarına yorum yapınca dayanamadı... Sokak ortasında bıçakladı

Malezya’nın Malakka şehrinin Taman Kenanga bölgesinde sokak ortasında başlayan bir kavga kanlı bitti. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kavgada bıçaklanarak yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri kavga karışan kişilerin tutuklandıklarını açıkladı.

MÜSTEHCEN SÖZLERİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

26 yaşındaki bir kadın beraberindeki sevgilisi ve arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada sokakta bulunan bir başka adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Sokakta tanımadığı bir adamın sevgilisinin müstehcen sözler söyleyerek kalçasını ve göğüslerine yorum yapmasına sinirlenen adam yüzleşmek istedi. Olay bir anda büyüdü.

Malakka polisinden komiser yardımcısı Cristopher Patit, kadının erkek arkadaşının da dahil olduğu büyük bir arbede yaşandığını söyledi. Komiser yardımcısı Patit, güvenlik kamerası görüntülerinde merhum kişinin keskin bir cisimle birkaç kez bıçaklandığını ifade etti.