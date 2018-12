Sokak ortasında dehşet anları

O ANLARI ANLATTI

Silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Yanıkgül sol bacağından 6 defa ameliyat oldu. Saldırıya uğradığı olay anını anlatan Serkan Yanıkgül, "Bir arkadaşımızın oto galerisinde otururken, daha önce anlaşmazlık nedeniyle görüşmediğim bir arkadaş aracıyla geçerken benim motorumu görüyor. Yanıma gelerek tartışmaya başladık. Daha sonra aracıyla ayrıldı.Bir süre sonra silahla tekrar geliyor. Bacağıma ateş ediyor. Ben yere düşüyorum. Yerdeki tekme ve yumruk atıyor. Aracı üzerime sürüyor çekilmesem ezecekti" diye konuştu.

45 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yanıkgül "6 ameliyat oldum 5 ay sürecinde iyileşme var. Yarama bağlı parçalı kırıklı, sancılar ilk zamanlar çok yaşamıştım.Zamanla iyileşiyor. Olayın adli boyutu da var. Saldırgan serbest. 45 gün tutuklu kaldı. 28 Şubat'ta mahkememiz var. Mahkemeden önce serbest kaldı. Böyle bir dehşeti yaşayıp, şahsın serbest bırakılmasını anlayamıyorum. Ailecek çok büyük sıkıntılar yaşadık" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE DUYUYORUM"

Eşi Efru Yanıkgül de hem maddi hem de manevi anlamda sıkıntılı günler yaşadığını belirterek “Eşim sağlığını kaybetti. 2 çocuğumuz var ben çalışamıyorum eşim çalışamıyor. Ayrıca can güvenliğimizden de endişe duyuyorum.Çünkü bu vahşeti yapan bir insan bize her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Böyle bir suçu işlemiş bir insanın serbest kalması mümkün olmaması gerektiğini düşünüyorum. İlk mahkememiz 28 şubat'ta. Şu anda dışarıda serbest olması bizi her anlamda üzüyor" diye konuştu.