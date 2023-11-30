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  4. Sokak ortasında dehşet saçtı, bakın nerede yakalandı! Korku dolu anlar kamerada

Sokak ortasında dehşet saçtı, bakın nerede yakalandı! Korku dolu anlar kamerada

30.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da Mehmet Z. (45), tartıştığı Serkan P.'yi (40) sokak ortasında tabancayla vurdu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası kaçan Mehmet Z., çorbacıda çorba içerken yakalandı.

Sokak ortasında dehşet saçtı, bakın nerede yakalandı! Korku dolu anlar kamerada

Alınan bilgiye göre, 19 Kasım günü Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde Mehmet Z. (45), sokak ortasında Serkan P. (40) ile tartışmaya başladı. Mehmet Z. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak Serkan P.’yi ayağından vurdu. Ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Serkan P.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ÇORBA İÇERKEN YAKALANDI

Cinayet Şube Büro Amirliğine bağlı polisler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kaçabileceği kaçış güzergahını belirledi. Şüpheli Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bir çorbacıda çorba içtiği sırada cinayet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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