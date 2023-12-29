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  4. Sokak ortasında katletmişti! Şoke eden detaylar: 2 ay önce de TIR ile ezmek istemiş

Sokak ortasında katletmişti! Şoke eden detaylar: 2 ay önce de TIR ile ezmek istemiş

29.12.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Mardin’de Zeynep Gül Kuşçu, eski eşi Ahmet Tahir Erat (35) tarafından, sokakta yürürken tabancayla başından vurularak öldürüldü. Erat'ın, Kuşçu'yu velayeti kendisinde olan çocuklarını görmesi için çağırıp tuzağa düşürdüğü belirlendi. Ayrıca Erat'ın Kuşçu’yu, 2 ay önce de TIR’la ezmeye çalıştığı ve ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sokak ortasında katletmişti! Şoke eden detaylar: 2 ay önce de TIR ile ezmek istemiş

Dehşete düşüren olay, 27 Aralık’ta Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Gençlik Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu’nun tabancayla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Gül Kuşçu’nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kamor Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

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'ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GEL' DİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Kuşçu’nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti. Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat’ın, eski eşi Zeynep’e, kendisini aldattığı gerekçesiyle bir süredir çocuklarını göstermediği, olay günü de çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürürken de öldürdüğü ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TEHDİT EDİP, ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Ahmet Tahir Erat’ın, cinayetten 2 ay önce kendisini aldattığını öne sürdüğü Zeynep Gül Kuşçu’yu tehdit ettiği, yoldan geçtiği sırada durakta görerek kullandığı TIR’ı üzerine sürüp ezmeye çalıştığı, Kuşçu’nun suç duyurusu üzerine iki ayrı uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Velayeti Ahmet Tahir Erat’ta olan 3 çocuk da devlet korumasına alındı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mardin Tır
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