Sokak ortasında korkunç cinayet anbean kamerada!

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Hopa terminalinde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
OLAY ANI KAMERADA
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan yakalamak için başlatıkları çalışamları sürdürürken, silahlı saldıır anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntüde, tartışma yaşanan yerde 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabanacasını, taksi şoförü İshak Köse'ye yönelterek defalarca atelşlediği görüldü.
Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, bugün ilçedeki Hopa Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Eşmekaya köyünde toprağa verildi.
DHA
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