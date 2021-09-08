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Sokak ortasında korkunç kavga: 2 yaralı

08.09.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Husumetli olduğu öğrenilen taraflardan 2 kişi yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı.

Sokak ortasında korkunç kavga: 2 yaralı

Olay, Uşak’ta Banaz ilçesinde İzmir - Ankara karayolu üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kahvehanede İ.D. ile K.K. arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerini silahlı çatışmaya bıraktı. Silahların ateşlenmesi üzerine İ.D. karın bölgesinden, K.K. ise 3 farklı yerinden yaralandı.

YARALILARIN DURUMLARI CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar, ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken olay yerinde bulunan ve kavgaya karıştığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Uşak silahlı saldırı
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