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Sokak ortasında ölümüne kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Sokak ortasında ölümüne kavga

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Gençlerin öldüresiye kavgası kameralara anbean yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşı tarafında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken gençler birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Birbirini öldüresiye döven gençler dakikalarca birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Yaşanılan kavga sonrasında kavga eden şahıslar, polis ekiplerinin geldiğini görünce ara sokaklara girerek olay yerinden kaçtı.

Sokak ortasında ölümüne kavga

Sokak ortasında ölümüne kavga

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