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Sokak ortasında polise saldırdılar! Tepki çeken anlar kamerada

25.03.2024 16:00
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Diyarbakır’da tartıştığı trafik polislerin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan Y.E.Y., kendisini yakalayan polis memuruna, 3 yakınıyla birlikte saldırdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle kaçan 4 şüpheli aranırken, otomobil trafikten men edilerek sahibine 48 bin TL idari para cezası kesildi. Saldırı anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...

Sokak ortasında polise saldırdılar! Tepki çeken anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik ekibi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi. Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.

POLİSE SALDIRI KAMERADA

Sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi. Bunun üzerine tekrar tartışma yaşandı.

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Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı. Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisinin etrafını sararak darbetmeye çalıştı. Y.E.Y. birkaç kez polise yumruk atmaya kalkıştı. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibi gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

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TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 48 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olayın ardından trafik polisi, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis memuru verdiği ifadede, “Otomobilin çarptığı yaşlı kişiye bir şey olmasından korktuğum için sürücüyü takibe aldım” dedi.

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Otomobil trafikten men edilirken, ruhsat sahibine 48 bin TL para cezası kesildi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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