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Sokak ve köy düğünleri yasaklandı mı? Hangi illerde sokak düğünleri yasak? Sokak düğünü kaç saat olacak?

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Son zamanlarda koronavirüs salgınının artması endişesiyle sokakta yapılan düğünlere tedbir amaçlı kısıtlama getirildi. Yaz sezonu sonlarına doğru sokakta düğün yapacak olan vatandaşlar, hangi illerde sokak düğünü yasaklandı öğrenmek istiyor. Peki köy düğünleri de yasaklandı mı? Sokak düğünleri nasıl yapılacak?

Sokak ve köy düğünleri yasaklandı mı? Hangi illerde sokak düğünleri yasak? Sokak düğünü kaç saat olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine kısıtlama getirildi. Alınan yeni tedbirlerin başında 65 yaş üstü vatandaşların bazı illerde toplu alanlarda yapılan faaliyetlere katılması yasaklandı. Bu alanların içinde yer alan düğün, nişan ve sünnet düğünü gibi etkinlikler tekrar düzenlendi. Denizli ve Gaziantep Valiliği'nin açıklamalarına göre sokak düğünlerine kısıtlama geldi. Peki hangi illerde sokak düğünlerine yasak geldi? Sokak düğünü kısıtlaması nasıl olacak? Köy düğünleri de yasaklandı mı?

SOKAK VE KÖY DÜĞÜNLERİ YASAKLANDI MI?

Koronavirüs salgınının artmasıyla birlikte gelen kısıtlamalara sokak düğünleri de eklendi. Sokak düğünlerinin nasıl yapılacağı araştırılırken ilk açıklama Denizli Valiliği'nden geldi. Peki hangi illerde sokak düğünleri yasaklandı. Vali Vekili Mehmet Okur başkanlığında yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına göre, sokak düğünleri, nişan, kına, sünnet dahil olmak üzere yasaklandı. Düğün salonu olmayan yerlerde ise kaymakamlıkların belirlediği alanlar düğün alanı olarak kullanılacak. Peki sokak düğünleri yasaklandı mı?

DENİZLİ'DE SOKAK DÜĞÜNLERİ NASIL YAPILACAK?

Valiliğin açıklamasına göre nişan, düğün, kına ve benzeri etkinliklere saat kısıtlaması geldi. Bu etkinlikler 10.00-24.00 arasında 2 saati geçmeyecek şekilde yapılabilecek. Sokak düğünleri kısıtlamasında yiyecek ikramı yapılması da yasaklandı.
Davetlilerin oynamasının yasaklandığı düğünlere, gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1 ve 2. derece yakınları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katılamayacak.

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