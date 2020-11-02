HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı

Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 16:41 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin bulunduğu sokakta, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Deniz Çınar'ın (23) katil zanlısı, çocukluk arkadaşı Ahmet Ö. (22) çıktı. Jandarmadaki ifadesinde arkadaşını kendisini ittiği için öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Ö., adliyeye sevk edildi. 2 arkadaştan geriye ise birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı

Akyeniköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına saat 04.00 sıralarında gelen pazarcılar, yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı.

İhbar üzerine gelen ekipler, sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kişinin, demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan Pınar Sokak'ta dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşadığı saptanan Deniz Çınar'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
bicakla-odurulen-gencin-katil-zanlisi-cocukluk-arkadasi-cikti_5421_dhaphoto3 (1)

Kan donduran itiraf! Patlamada öldüğü zannedilen kadın cinayete kurban gitmişKan donduran itiraf! Patlamada öldüğü zannedilen kadın cinayete kurban gitmiş

"BENİ İTİNCE SIRTINDAN BIÇAKLADIM"

Araştırma başlatan jandarma ekipleri, Çınar'ın cansız bedeninin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden olay anında sokakta olduğu belirlenen Çınar'ın çocukluk arkadaşı Ahmet Ö., gözaltına alındı. Ahmet Ö., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, "Olay akşamı alkolüydüm. Deniz Çınar ile tartıştık. Beni itince sırtından bıçakladım. Kendisiyle çocukluk arkadaşıyız. Evlerimiz aynı sokakta. Bıçakladıktan sonra, kan geldiğini görünce paniğe kapılıp, kaçtım. Çok pişmanım" dedi. Ahmet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

bicakla-odurulen-gencin-katil-zanlisi-cocukluk-arkadasi-cikti_5421_dhaphoto1

Bu arada, Deniz Çınar'ın katili Ahmet Ö. ile birlikte çektirdiği fotoğraf çıktı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniğiKuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniği
AFAD'ın önerileriyle deprem çantasında olması gerekenler!AFAD'ın önerileriyle deprem çantasında olması gerekenler!
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Sadece kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa Mersin'de görüldü
Kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniği
Ankara'da Gamze Açar'ın şüpheli ölümü! Otelin beşinci katından düştü, gözaltılar var
17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.