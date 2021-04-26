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  4. Sokakta darp edildi, hastanede polise tokat attı!

Sokakta darp edildi, hastanede polise tokat attı!

26.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sokakta darp edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kişi, kendisine yardım etmek isteyen polise tokat attı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce darp edilen Ş.Y. adlı şahıs yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TOKAT ATTI!

Darp sonucu yaralanan Ş.Y.'ye yardım etmek için yanına giden hastanede görevli polis memuru H.Ç., kendisini kimin darp ettiğini sordu. Bu sırada oturduğu yerden anıdan kalkan Ş.Y. polis memuruna birden tokat attı. Gözaltına alınan Ş.Y. İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. İfadesi alınarak 'görevli memuru mukavemet'ten bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. alkollü olduğunu, kendisini kimin darp ettiğini ve polise saldırdığını hatırlamadığını savundu.

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SERBEST BIRAKILDI

Savcı tarafından ifadesi alınan Ş.Y. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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polis Samsun

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