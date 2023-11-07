HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokakta gördü, poşete koyup götürdü! Tekmeleyerek öldürdü... Kedi katili yakalandı

Sokakta gördü, poşete koyup götürdü! Tekmeleyerek öldürdü... Kedi katili yakalandı

07.11.2023 08:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Sokakta gördüğü kediyi poşete koyup götüren ve daha sonra tekmeleyerek öldüren şahıs, infial yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen polisler, şüpheliyi Mersin'de yakaladı.

Sokakta gördü, poşete koyup götürdü! Tekmeleyerek öldürdü... Kedi katili yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da hayvan düşmanı bir adamın yaptıkları dehşete düşürdü. Sokakta gördüğü bir kediyi poşete koyup götüren adam, daha sonra hayvanı tekmeleyerek öldürdü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.

MERSİN'DE YAKALANDI

Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin’de yakalandı.

Polis ekipleri, Y.C'nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.

fsda

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Şüpheli, “hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En kanlı doğum günü! Ülkede tüyler diken dikenEn kanlı doğum günü! Ülkede tüyler diken diken
Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi talebinde bulunmuştu! Münevver Karabulut'un babası konuştuFeth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi talebinde bulunmuştu! Münevver Karabulut'un babası konuştu
Böyle yakalandılar! Bakan Yerlikaya "Peşlerindeyiz" diyerek paylaştıBöyle yakalandılar! Bakan Yerlikaya "Peşlerindeyiz" diyerek paylaştı
Anahtar Kelimeler:
kedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.