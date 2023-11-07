Sokakta gördü, poşete koyup götürdü! Tekmeleyerek öldürdü... Kedi katili yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da hayvan düşmanı bir adamın yaptıkları dehşete düşürdü. Sokakta gördüğü bir kediyi poşete koyup götüren adam, daha sonra hayvanı tekmeleyerek öldürdü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.

MERSİN'DE YAKALANDI

Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin’de yakalandı.

Polis ekipleri, Y.C'nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Şüpheli, “hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(AA)





