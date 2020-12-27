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Sokakta kalan ve ceza kesilen Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

27.12.2020 23:20 | Son Güncelleme:
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Sokakta kalan ve ceza kesilen Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Antalya'da kalacak yeri olmadığı için sokakta kalan ve kısıtlama nedeniyle ceza kesilen Ali Çiftçi'nin cezası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce iptal edildi. Çiftçi, daha sonra Ankara'ya getirilerek Valiliğe bağlı Kimsesizler Misafirhanesi’ne yerleştirildi. Kış boyu burada kalacak olan Çiftçi'ye iş bulma konusunda yardımcı olunacağı bildirildi. Çiftçi, "Antalya Belediyesi de bana çok yardımcı oldu. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

İş bulmak ümidiyle Ankara'dan Antalya'ya giden Çiftçi, burada cüzdanını çaldırdığını ve kalacak yeri olmadığı için de sokakta kalmak zorunda olduğunu bildirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına takılan ve uygulama yapan polisler tarafından hakkında cezai işlem uygulanan Çiftçi, EGM'nin yaptığı inceleme sonucu bulundu ve hakkındaki cezai işlem kaldırıldı.

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Antalya'dan otobüsle Ankara'ya gönderilen Ahmet Çiftçi'yi AŞTİ'de polis ekipleri ile Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları karşıladı. Çifçi buradan alınarak kalacağı Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli'ne götürüldü. Burada kendisine bir oda verilen Çiftçi, kış boyu burada misafir edilecek ve kendisine iş bulma konusunda yardımcı olunacak.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Eşinden boşanan ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Çiftçi, Kimsesizler Oteli'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çiftçi, "Antalya’ya iş bulma ümidiyle gittim ama cüzdanımı çaldırdım, ehliyetim ve param gitti. Bir sürü rezillik çektim. Daha önce de Antalya'da çalışmıştım ve iş bulurum diye gitmiştim ama iş bulamadım. Param da olmayınca sokakta mağdur olarak kaldım. Sokakta olduğum için memurlar da haklı olarak ceza kestiler. Daha sonra Antalya Belediyesi bana çok yardımcı oldu. Ankara'ya gitmek istediğimde de biletimi alıp buraya yolladılar. Şu an Ankara'da bir otele yerleştirildim, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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