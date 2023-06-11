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  4. Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan anlaşıldı

Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan anlaşıldı

11.06.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kolunda kelepçe ile dolaşan Necla Ö. (30) isimli kadını görenler durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden yaptıkları sorgulamada herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirledi. Necla Ö.'nün çocuklar ile oynadığı sırada takıldığını söylediği kelepçe, yüzük kesme aparatıyla çıkartıldı. Necla Ö., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. İşte detaylar...

Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan anlaşıldı

İlginç olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2752. Sokak’ta yer alan muhtarlık önünde meydana geldi. Necla Ö.’nün sol el bileğinde kelepçe olduğunu gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek durdurdu. Necla Ö., bunun üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadının Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusunu yaptı.

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KELEPÇE ABLASINA AİT ÇIKTI

Ekipler, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö.’nün elindeki kelepçeyi sökmek için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen kelepçe çıkartılamadı. Ekipler, yüzük kesme aparatı ile kadının bileğinde takılı olan kelepçeyi 20 dakikalık çalışmanın sonunda çıkardı. Kelepçenin sökülmesinden sonra Necla Ö.’nün kolunun şiştiği görüldü.

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Necla Ö., polislere verdiği bilgide, kelepçenin eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oynarken takılı kaldığını ve bir parçasını kırdığını ifade etti. Polis ekipleri, kelepçenin sökülmesinin ardından Necla Ö.’yü polis merkezine götürdü.

İHA

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