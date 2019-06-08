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Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı Gülbahar Çalışkan (70) yaşamını yitirdi, Elife Gürdaş ise yaralandı. Kaza sonrası otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 TH 928 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Gülbahar Çalışkan ve Elife Gürdaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çalışkan, otomobilin altında kalırken, Gürdaş ise yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülbahar Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gürdaş ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çalışkan'ın cansız bedeni, Sivas Belediyesi itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla otomobilin altından çıkarıldı.

KAZA2

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülbahar Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sırasında otomobilde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu öğrenilirken, aracı kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

kaza

(DHA)

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Samsun trafik kazası

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