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Sokakta zehir alışverişine suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda zehir alışverişi yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta’da narkotik polisinin, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda zehir alışverişi yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerlerine de uyuşturucu madde satın almak suçlamasıyla işlem yapıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcılığı (torbacılık) yapan şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Alınan istihbari bilgiler ve araştırmalar sonucunda, dün Bağlar Mahallesi’nde operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, uyuşturucu alışverişi yapıldığı sırada 5 şahsı suçüstü yakaladı.
Baskında ayrıca, şüphelilerle birlikte 6 paket satışa hazır vaziyette eroin maddesi ve 1 paket metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Polis, 4 şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaparken, A.T. isimli şüpheliyi ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlının, daha sonra adliyeye sevk edildiği ve buradan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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