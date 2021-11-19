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Şoke eden anlar! Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı

19.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta, eşiyle tartışan kadın daha sonra eşinin otomobilini parçaladı. Otomobilin cam ve aynalarını taşla paramparça eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şoke eden anlar! Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti. Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı. Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili paramparça etti.

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Araya girmeye çalışanlara ‘Polisi arayın’ diyen öfkeli kadın daha sonra taksiye binip olay yerinden ayrıldı. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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"EŞİ GİDİNCE ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Dükkanının önünde yaşanan ilginç anları anlatan Bülent Erdal, "Kadın geldi, ‘Polis çağırın’ dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, ‘Polisi arayın’ dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı, diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince araca saldırmaya başladı" dedi.

DHA

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Esenyurt
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