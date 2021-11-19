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  4. Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında darbedildi, zorla araca bindirildi

Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında darbedildi, zorla araca bindirildi

19.11.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de 1 kişi, bir grup tarafından dakikalarca darbedildi. Aynı kişi daha sonra zorla araca bindirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında darbedildi, zorla araca bindirildi

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bir kişi, arkadaşları oldukları düşünülen altı kişi tarafından sebebi bilinmeyen bir nedenle dakikalarca darbedildi, hakarete maruz kaldı. Daha sonra kendisini darbeden kişiler tarafından zorla araca bindirildi.

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Gruptakiler araçla olay yerinden uzaklaşırken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili polise herhangi bir ihbarda ya da şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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